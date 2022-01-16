رائد التجديد الأزهري حسن العطار.. شخصية جناح الأزهر فى معرض القاهرة للكتاب

كتب لؤى على

يشارك الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجناح خاص للعام السادس في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ53 في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويضم جناح الأزهر مجموعة من الأركان المتنوعة التي تغطي مختلف احتياجات رواد معرض الكتاب، حيث يتكون الجناح من ركن الفتوى وركن مرصد الأزهر وركن بيع الكتب وركن الخط العربي وقاعة الندوات وبانوراما الأزهر ومتحف المخطوطات، والمركز الإعلامي، ومكان لعرض شخصية الجناح والتعريف بها، وجناح جامعة الأزهر، ومنطقة للأنشطة الفنية وأنشطة متنوعة، وقاعة لكبار الزوار.

ويحتفي جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بفضيلة الإمام الشيخ حسن العطار، شيخ الأزهر الراحل، بعد اختياره «شخصية الجناح»، وذلك بعد أن قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اختياره ليكون «شخصية الجناح» لهذا العام، والشيخ العطار -رحمه الله- أحد قامات الأزهر وشيوخه، ورائدًا من رواد التجديد والتنوير في الأزهر في العصر الحديث، وعَلمٌ من أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث والشيخ السادس عشر في قائمة شيوخ الأزهر.

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، ومركز الفتوى ومرصد الأزهر والجامع الأزهر ومكتبة الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومركز الترجمة ومكتب إحياء التراث والمركز الإعلامي، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات والكتب لشيوخ وعلماء الأزهر.

وتعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة التي تشغل بال الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، وتناقش الظواهر والقضايا المعاصرة وقضايا الأمة العربية والإٍسلامية، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الفقهية المختلفة، وتقدم الندوات الثقافية بالجناح وجبة فكرية وثقافية دسمة لرواد المعرض من خلال مشاركة أبرز الكتاب والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والشخصيات المؤثرة والفاعلة في المجتمع.

وتعد أركان الخط العربي والطفل والأنشطة الفنية من أهم عوامل الجذب كل عام بجناح الأزهر لرواد معرض الكتاب لكتابة أسمائهم في ركن الخط بأنواع خطوط مختلفة، وزيارة ركن الطفل لمشاركة الأطفال في أنشطة تفاعلية وقراءة مجلات نور للأطفال وإصدارات المنظمة العالمية لخريج الأزهر، وزيارة ركن الأنشطة الفنية لمشاهدة أبرز أعمال الركن والمشاركة في بعض الأنشطة والتعلم من النحاتين والخطاطين والرسامين.

وتنطلق مشاركة الأزهر بجناحه المتنوع من حرص المؤسسة الأزهرية على المشاركة الفاعلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد تجمعًا وعُرسًا ثقافيًّا مميزًا في الشرق الأوسط، والمساهمة بدور فعال في رفع مستوى الوعي لدى الشباب والعامة من خلال إصدارات وأنشطة وندوات وتواصل مباشر مع رواد المعرض من مختلف فئات المجتمع، مع نشر أخبار الجناح وفعالياته وأنشطته عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بجهود الجناح والتواصل الفعال مع الجمهور من كل مكان.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.