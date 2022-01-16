اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى ينعى رئيس مالى السابق إبراهيم بوبكر كيتا

الأحد، 16 يناير 2022 09:10 م
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى ينعى رئيس مالى السابق إبراهيم بوبكر كيتا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد
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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد عن تعازيه فى وفاة رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا.

وقال فقيه - في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنني " علمت بوفاة الرئيس السابق لدولة مالي إبراهيم بوبكر كيتا.. أقدم أحر التعازي لدولة مالي حكومة وشعباً".

وكا قد أعلن عن أن رئيس مالي السابق، وافته المنية في منزله في العاصمة(باماكو) عن عمر يناهز 77 عامًا، بحسب ما أفادت به أسرته، فى وقت سابق اليوم الأحد.

وصرح أحد أفراد عائلة "كيتا" - وفق مانشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - بأن الرئيس السابق " توفي صباح اليوم الساعة 9 صباحا بتوقيت جرينتش في منزله"، وأكد هذه المعلومات أشخاص من أسرته.وحكم كيتا مالي منذ انتخابه رئيسًا في سبتمبر عام 2013 حتى أطاح به الجيش في أغسطس من العام قبل الماضي(2020).


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