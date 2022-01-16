رئيس جامعة طنطا يستقبل وفدًا من QSI الدولية المانحة لشهادة الأيزو 9001:2015

الغربية محمد طارق

استقبل رئيس جامعة طنطا، اليوم، وفدًا من شركة QSI الدولية المانحة لشهادات الأيزو 9001 و21001 بعد تنفيذ جامعة طنطا، المرحلة الأولي من مراحل منح شهادات الأيزو لها.

استعرض ‏رئيس الجامعة خلال اللقاء محاور خطة الجامعة الاستراتيجية، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الجامعة تنتهج آليات وممارسات الجودة في الأمور الإدارية والمالية، كما استعرض الدكتور ذكي الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في منظومة التحول الرقمي والمنصات الرقمية، وتطبيق نموذج الإدارة بالأهداف.

وأوصي وفد الجهة المانحة لشهادات الأيزو باجتياز الجامعة للمرحلة الأولي وبتنفيذ المرحلة الثانية وهي مرحلة التوصية بمنح الجامعة والأمانة العامة ومركز ضمان الجودة خلال ثلاث اسابيع من تاريخه.

حضر اللقاء كل من الدكتورة دينا عبد الهادى المدير التنفيذى للأداء المؤسسى، واادكتور محمد النمر مدير تكنولوجيا المعلومات، والدكتور صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة، والزكتور رضا البسيوني مدير وحدة نظم المعلومات الادارية، والمحاسب أحمد رشاد أمين الجامعة ووفد من فريق مركز الجودة.