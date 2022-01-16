اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس جامعة الفيوم مشرفا على التربية للطفولة المبكرة وعرفان عميدا للخدمة الاجتماعية

الأحد، 16 يناير 2022 03:04 م
رئيس جامعة الفيوم مشرفا على التربية للطفولة المبكرة وعرفان عميدا للخدمة الاجتماعية الدكتور ياسر مجدى رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم 11 لسنة 2022م بقيامه بالإشراف على كلية التربية للطفولة المبكرة.

كما أصدر رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم 12 لسنة 2022م بقيام الدكتور محمود محمود عرفان سرحان - الأستاذ بقسم التنمية والتخطيط ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأعمال عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

 

كما أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم 13 لسنة 2022 م بتعيين الدكتور أسامة متولي محمد محمود، الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي، وكيلا لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة.

 

كما أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم 10 لسنة 2022م بتعيين الدكتور جمال محمود مصطفى محمد، الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني ووكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأعمال عميد كلية الزراعة.

 

 


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