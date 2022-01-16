رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الهلال الأحمر ويكرم المتطوعين

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الهلال الأحمر فرع الأقصر على مدار عام كامل خلال 2021، بحضور الدكتور سيد ابو الدهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، ودكتور يوسف عباس، وكيل الكلية، والشيخ محمود السيد مدير وعظ الأقصر، منير العماري، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، ودكتورة عفاف عبد الباسط، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ومسئول الإغاثة، ومنصور محمد مدير فرع الجمعية بالأقصر، وأعضاء الفرع.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم استعرضت دكتورة عفاف عبد الباسط الأنشطة التي نفذها الهلال الأحمر وخدماته، والتي تتضمن خدمات؛ الإغاثة، الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، الخدمة الصحية، خدمة التقصي وإعادة الروابط العائلية.

أشاد رئيس الجامعة على دور الهلال الأحمر في مشاركته المجتمعية وتنوع خدماته لتصل داخل القرى والنجوع للتوعية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية، واشار إلى أن الجامعة بصدد عقد توقيع بروتوكول مع جمعية الهلال الأحمر، مؤكدًا أن هذا البروتوكول سيكون بمثابة نواة لتنفيذ عدة برامج مشتركة بين الجانبين، من أجل استثمار قدرات ومواهب الشباب الجامعي، للقيام بدورهم الرائد نحو مجتمعهم من خلال عقد الأنشطة التدريبية والندوات، والدورات، وورش العمل من أجل تأهيل الطلاب للمشاركة الفعالة في كافة النواحي الاجتماعية والإغاثية، والتطوعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى توسع التعاون بين الجامعة والهلال بالتزامن مع افتتاح كلية الطب، إلى جانب إنشاء المستشفى الجامعى هذا العام، مؤكداً على أن إمكانيات الجامعة في خدمة أنشطة الهلال الأحمر، لاستكمال الدور الذي يقوم به الهلال على أكمل وجه بمايصب في صالح تكوين فرد واعي داخل المجتمع، مشيرًا إلى إتاحة مركز كلية الفنون الجميلة بما يضمه من الآلات والمعدات يمكن للهلال استخدامها في تدريباته لدعم وتنمية المواهب، منوهًا عن إنشاء الجامعة لمركز المواهب لدعم الموهوبين، وفي ختام الحفل، شارك رئيس الجامعة، منير العماري رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمرفي تكريم متطوعي جمعية الهلال الأحمر، ومنحهم شهادات التقدير عرفانًا بدورهم الداعم في مسيرة الجمعية وأنشطتها.



فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الهلال الأحمر (1)



فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الهلال الأحمر (2)



فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الهلال الأحمر (3)



فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الهلال الأحمر (4)



فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الهلال الأحمر (5)



فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الهلال الأحمر (6)