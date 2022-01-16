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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد

الأحد، 16 يناير 2022 07:08 م
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي
كتب أحمد جمعة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، اليوم الأحد، أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

 

وأكدت وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء تطرق إلى موضوع المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

 

كما بحث اللقاء ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، وتم مناقشة الأوضاع في السجون، والإجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.

 

 وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبى على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.


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