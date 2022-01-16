اليوم السابع
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دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية في كفر الشيخ.. صور

الأحد، 16 يناير 2022 08:15 م
دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية في كفر الشيخ.. صور الاسعافات الاولية دورة تدريبية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، وذلك في إطار تنفيذ خطة النشاط الاجتماعي بمراكز الشباب ومديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ لعام 2021\2022م، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة: نفذت إدارة شباب الحامول، دورة الإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمراكز شباب محافظة كفر الشيخ بمركز شباب القليعة و بمشاركة 4 مراكز شباب،  كالتالي "مركز شباب القليعة - مركز شباب الكفر الشرقي - مركز شباب المناوفة - مركز شباب أبوشويته".
 
وأضاف محروس: تم استقبال الشباب المشارك جوالين - جوالات من أعضاء الفرق الفرق الكشفية بمراكز الشباب وكذلك مشرفي الفرق الكشفية بمراكز الشباب، وتم تنفيذ وإلقاء محاضرة التى تضمنت التعرف بالإسعافات الأولية وأهميتها وشملت  تعريف المسعف، محتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئى للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب تنفس - نبض، وكيفية عمل التنفس الصناعى و وضع الإفاقة،  والإصابات الشائعة وطرق التعامل معها وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها، وكذلك تطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية عن طرق عمل الجبائر، جاء ذلك بإتباع و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد كيوفيد 19 بقيادة عبدالفتاح الوكيل، منسق الجوالة بالإدارة العامة للشباب بالمديرية.
المشاركون من شباب كفر الشيخ في الدورة
المشاركون من شباب كفر الشيخ في الدورة

دورة تديبية للاسعافات الاولية
دورة تديبية للاسعافات الاولية

دورة للشباب والرياضة عن الاسعافات الاولية
دورة للشباب والرياضة عن الاسعافات الاولية
 

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