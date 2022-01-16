خلال جولة ليلية.. محافظ الشرقية يُشدد على سرعة رصف منطقتى القومية وفلل الجامعة

فريق المحافظات

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق، تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة.

وجه المحافظ باستكمال أعمال إنشاء وصب الأرصفة بشارع المشير أحمد إسماعيل وطلبة عويضة بالعرض المطلوب لإتاحة الفرصه للمواطنين بعبور أمن.. وكذلك استكمال أعمال غرس الأعمده الكهربائية على جانبي الشارع وتكليف رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بمراجعة جميع الأعمده الكهربائية ورفع الأسلاك والنزلات حرصاً على حياة المواطنين وحفاظا على الشكل الجمالي الذي بدأ يظهر عليه الشارع.

أشاد المحافظ بتواجد رجال المرور خلال تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة لتنظيم الحركة المرورية وإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذه للإنتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد ، لافتاً إلي أنه عقب الإنتهاء من أعمال الرصف سيتم توحيد حركة السيارات طبقاً للمخطط المروري المعتمد وذلك لفك الإختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

كما التقي محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمنطقة ، وكذلك متابعته المستمرة لنهو الأعمال في أسرع وقت لفتح الطريق أمام حركة السيارات والماره.

توجه محافظ الشرقية لتفقد منطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق، موجهاً ببحث إمكانية إقامة محور مروري جديد يربط بين شارعي طلبة عويضة والسلام لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بمراجعة أعمدة الإنارة بالمنطقة والتأكد من صيانتها أولاً بأول ورفع النزلات الكهربائية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية تفقد أعمال التطوير الجارية بشارعي مستشفي المعلمين والجاويش والتي تشمل أعمال رفع وإزالة للجزيرة الوسطى لتوسعه الطريق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

رافق المحافظ في الجولة سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان .

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