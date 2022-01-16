خفة يد ولا سحر.. جرجس المصري شاب أقصري يسحر العيون بفقرات عجيبة (فيديو)

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع جرجس نبيل، شاب من أبناء مدينة الأقصر، احترف الخدع والتريكات السحرية في الشارع، لتقديم فقرات ممتعة ومميزة للجمهور في كافة أرجاء المدينة.

وقال جرجس نبيل 19 سنة، الشهير بجرجس المصري، إنه بدء في ذلك المجال منذ عامين مضت، حيث كان في أحد مقاهى القاهرة ودخل عليهم أحد الشباب وقدم لهم بعض الخدع السحرية التى أثارت فضوله، وقرر أن يبحث اكثر في ذلك المجال لكونه فن عالمى شهير، وقضي فترة في التعلم والقراءة ومشاهدة الفيديوهات لتعلم تلك الخدع وتقديمها للجمهور.

وقدم الشاب جرجس المصري ابن الأقصر، عدد من الخدع والتريكات السحرية في أحد المخابز والمحلات في مدينة الأقصر، والتى أبهرت الجمهور من الأهالى خلال الخدع المختلفة واعجبوا به وأنه شاب أقصري يقدم البهجة والفرحة لهم بهذا المستوي المميز.