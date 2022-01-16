حياة كريمة بجنوب سيناء.. فحص 176 حالة وتحويل 5 مرضى لمستشفى أبو رديس

جنوب سيناء ـ فايزة مرسال

أعلن الدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية بصحة جنوب سيناء ، فحص 176 حالة وتحويل 5 مرضى لمستشفى أبو رديس خلال القافلة الطبية بوادى مدخل أبو جعدة بمدينة رأس سدر، جاء ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت الإشراف المباشر من الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وأضاف مدير القوافل العلاجية بصحة جنوب سيناء، أنه تم خلال القافلة الطبية التى تمت بوادى مدخل ابو جعدة بمدينة رأس سدر خلال يومى الجمعة والسبت 14: 15 يناير 2022، تم الكشف عن 176 مواطن بالعيادات المختلفة وقد تم تحويل عدد 5 حالات لمستشفى أبو رديس المركزى.

وأفاد أنه أثناء انعقاد القافلة قام العميد سامح المتولى نائب رئيس مدينة رأس سدر لمتابعة أعمال القافلة وأشاد بما يتم بذله من الفرق الطبية في أداء دورها لتقديم الخدمات الطبية لجميع أهالى وديان مدينة رأس سدر على مدار العام بالاماكن الصعب الوصول اليها. وصرح مدير القوافل العلاجية أنه سوف يتم تنفيذ قافلة طبية يومى الاربعاء والخميس 19: 20 يناير 2022 بوادى فيران بمدينة ابو رديس وتضم التخصصات الاتيه: الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الانف والاذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - بالاضافة الى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.



قافلة طبية برأس سدر (1)



قافلة طبية برأس سدر (2)



قافلة طبية برأس سدر (3)