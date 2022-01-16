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حياة كريمة: الانتهاء من توصيل جميع الخدمات للقرى 2024

الأحد، 16 يناير 2022 11:10 م
حياة كريمة: الانتهاء من توصيل جميع الخدمات للقرى 2024 حياه كريمه
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن هناك جهدا كبيرا للغاية يتم بذله فى مبادرة حياة كريمة، وهناك تنسيق كبير من كل الجهات المشاركة فى المبادرة.

 وأضاف مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: لم نتعود في السابق على معدلات الإنجاز بهذه المعدلات الكبيرة، حيث يتم الانتهاء من المشروعات المتبقية على المدى الزمنى القريق، وهذا يعكس ملامح التغيير والتطوير الذى يحدث في الريف المصرى.

وتابع مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية: وصلنا لمعدلات تنفيذ كبيرة من وصول الخدمات لقرى الريف المصرى وسنصل لنسبة 100 % عام 2024 في كل قرى الريف المصرى.


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