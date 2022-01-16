اليوم السابع
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حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية .. صور

الأحد، 16 يناير 2022 12:58 م
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية .. صور حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على كافة رؤساء الاحياء والاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، حيث شنت وحدة الازالة الفورية بقيادة اللواء محمد عبد الله مستشار المحافظ، والادارة العامة للمتابعة الميدانية برئاسة هدي أبو كليلة، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، وبالتنسيق مع حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد ، حملة مكبرة لإيقاف اعمال البناء المخالف.

وتمكنت الحملة من إيقاف اعمال مخالفة بالعقار الكائن 18 شارع جعفر منطقة محرم بك وتم التحفظ على كمية من الاخشاب وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وقام حي العامرية أول برئاسة الاستاذ محمد عبد الله حملة مكبرة تمكنت من إزالة عدد 12 محل مخالف عبارة عن غرف من الطوب خلف البلوكات بمساكن توشكي وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حى العامريه ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة استهدفت منطقة الهوارية والقرية الأولى بنجر السكر وأسفرت الحملة عن إزالة مباني بالطوب الابيض دور ارضي بمدخل قرية واحد بنجر السكر وكذا إزالة مباني بالطوب الابيض طريق الهوارية قبلي السكة الحديد، وواصل حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملاته لايقاف أعمال البناء المخالف حيث إستهدفت الحملة تنفيذ قرار الإزالة رقم 7 لسنة 2022 للعقار الكائن شارع النصر المتفرع من شارع 16 الترابى أمام فتح الله والمكوَّن من طابق أرضي على مساحة 120 م٢ تقريبا وكذا ايقاف اعمال بناء بالعقار الكائن شارع 16 الجديد متفرع من المستشارين طوسون والتحفظ على ونش كامل وكمية من الاسمنت.

حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (1)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية 

 

حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (2)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

 

حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (3)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية 
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (4)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

 

حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (5)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية 

 

حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية (6)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية 

 


الاسكندرية

حملة لوقف البناء المخالف

اخبار اليوم

بناء مخالف بالاسكندرية

اخبار المحافظات

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