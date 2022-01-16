اليوم السابع
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حبس 3 أشخاص 3سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على منقولات طليقة أحدهم في الشيخ زايد

الأحد، 16 يناير 2022 01:42 م
حبس 3 أشخاص 3سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على منقولات طليقة أحدهم في الشيخ زايد محكمة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قضت محكمة جنح الشيخ زايد برئاسة المستشار طارق فراج، بحبس كل من "أ.م" أمين صندوق أحد الأندية، و"ن.ش"، و"ش.م" غيابيًا 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة منقولات فيلا طليقة المتهم الأول.

كانت النيابة العامة فى الشيخ زايد أمرت بضبط وإحضار المتهمين على خلفية اتهامهم بالسرقة والاستيلاء على منقولات، واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها، والتى أفادت أنها بعد زواجها من المتهم الأول بدأ في استنزافها ماديًا والاستيلاء على أموالها مستغلا علاقه الزوجية من ناحية ومن ناحية أخرى، باستخدام طرق احتيالية ووهمية في تحقيق أرباح وهمية على أثر مشاريع وهمية.

وتابعت أنه بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الزواج استولى المتهم الأول على أموالها ووقع بينهم الطلاق، وسرقته محتويات فيلتها ووضعها فى مخزن خاص بأحد معارفه المتهمين بمنطقة الشيخ زايد، وتم ضبط هذه المنقولات وإثبات مكان تواجدها في مخزن خاص بأحد معارفه.


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