حبس 3 أشخاص 3سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على منقولات طليقة أحدهم في الشيخ زايد

قضت محكمة جنح الشيخ زايد برئاسة المستشار طارق فراج، بحبس كل من "أ.م" أمين صندوق أحد الأندية، و"ن.ش"، و"ش.م" غيابيًا 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة منقولات فيلا طليقة المتهم الأول.
كانت النيابة العامة فى الشيخ زايد أمرت بضبط وإحضار المتهمين على خلفية اتهامهم بالسرقة والاستيلاء على منقولات، واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها، والتى أفادت أنها بعد زواجها من المتهم الأول بدأ في استنزافها ماديًا والاستيلاء على أموالها مستغلا علاقه الزوجية من ناحية ومن ناحية أخرى، باستخدام طرق احتيالية ووهمية في تحقيق أرباح وهمية على أثر مشاريع وهمية.
وتابعت أنه بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الزواج استولى المتهم الأول على أموالها ووقع بينهم الطلاق، وسرقته محتويات فيلتها ووضعها فى مخزن خاص بأحد معارفه المتهمين بمنطقة الشيخ زايد، وتم ضبط هذه المنقولات وإثبات مكان تواجدها في مخزن خاص بأحد معارفه.
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