جريمة الفيوم غير المكتملة.. الزوجة تخلصت من الزوج وأصابت نفسها حتى لا يشك بها أحد.. لايف

الفيوم- رباب الجالى

قدم" اليوم السابع"، فيديو لايف حول تمكن مديرية أمن الفيوم من كشف لغز العثور على مواطن مقتولا وزوجته مصابة وغارقين وسط دمائهما بشقتهما السكنية بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم، حيث توصلت التحريات إلى أن الزوجة متهمة بقتل زوجها بعد خلاف نشب بينهما وسددت لنفسها طعنتين نافذتين لتوهم الشرطة أن لصا هاجم شقتهما وقتل زوجها وأصابها وتم إحالة المتهمة إلى النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا يفيد بعثور ابنتى المواطن مصطفى م ح 68 سنة على جثة والدهما غارقا وسط دمائه فى شقته السكنية بمنطقة باغوص وإصابة والدتهما إيمان م 52 سنة بطعنتين نافذتين حيث دخلت الفتاتان الشقة لزيارة والديها فوجداهما غارقين فى دمائهما ولم تسمح حالة أمهما بسؤالها لتوضيح الحادث وقامت الإبنتين بالصراخ حتى تجمع أهالى المنطقة وتم إبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام ونقل المصابة لقسم الطوارئ بالمستشفى.

وتمكن فريق التحريات من ضباط قسم ثان الفيوم من التوصل إلى أن الزوجة هى المتهمة بقتل زوجها وأكدت التحريات وفقا لمصدر أمنى أن خلافا نشب بين الزوجين وخلاله هدد الزوج زوجته بالزواج عليها من أخرى فقامت بقتله بعدما وجهت له عدة طعنات نافذة ثم قامت بتسديد طعنين بجسدها لإبعاد الشبهة الجنائية عندها وحتى توهم رجال الأمن أن مجهول هاجم مسكنهم وقتل زوجها واصابها وتم إحالة المتهمة إلى نيابة بندر الفيوم لتتولى التحقيق فى الواقعة.