جامعة الأقصر تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول وإجراءات صارمة لمواجهة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل كليات جامعة الأقصر، لليوم الثانى على التوالى آداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، والتي تجرى بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وتستمر حتى بداية شهر فبراير المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وتوفير جميع وسائل الصحة والأمان للطلاب والطالبات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن جميع كليات الجامعة ملتزمة بالخطة الموضوعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تتضمن عددا من الضوابط والإجراءات، لاتباعها خلال أعمال الامتحانات للحد من تفشي الوباء منها؛ توفير أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج المباني، والالتزام بالتعقيم اليومي بكل لجنة عقب انتهاء الامتحان، وتعليق إرشادات على الممرات وداخل القاعات بما يضمن سيولة الحركة وانسيابها منعًا للتزاحم، إلى جانب توفير غرفة للعزل الصحي، والتنبيه على الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لضمان سهولة الدخول وعدم التكدس.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه لم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مؤكدًا حرص إدارات الكليات على تهيئة وتوفير المناخ المناسب للطلاب بمايساعدهم على آداء الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكداً على أن الجامعة استعدت لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بحزمة إجراءات لتوفير المناخ الملائم والآمن لأبنائنا الطلاب والطالبات، منها توزيع الطلاب على فترات، لعدم التكدس وتعقيم اللجان بين الفترات، وتوفير البوابات الإلكترونية ذاتية التعقيم، وتوفير كافة أدوات التطهير باللجان، مشيرًا إلى أن الجامعة انتهت من تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باللقاحات ضد فيروس كورونا ضمن خطة الجامعة لبدء الامتحانات.

يشار إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، انطلقت أمس السبت بجامعة الأقصر، وفق خريطة العمل التي وضعتها الجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، والتي يتم العمل بها خلال فترة الامتحانات، التي من المقرر أن تستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.



امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وإجراءات صارمة لمواجهة كورونا



امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول



جامعة الأقصر تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول



جامعة الأقصر تواصل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول



جولات رئيس جامعة الاقصر بالامتحانات



جولات على لجان الامتحانات