جامعة أسيوط تعلن استقبال مستشفى الأطفال 78 ألف حالة خلال عام 2021

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط، عن حصاد مستشفى الأطفال الجامعي في 2021 و الذي استقبل نحو ما يقرب من 78060 حالة، كما شهدت العديد من الإنجازات والإضافات التي قدمتها المستشفى من الوحدات الطبية الجديدة والخدمة الطبية المتميزة التي يستفيد منها ملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار عطية إلى أن تلك الخدمات تعد أساسا متميزا في جودة المستوى الطبي للمستشفى، فضلا عن الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، والذين نجحوا في القيام بدورهم الخدمي والطبي والعلاجي في ظل التداعيات الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن مستشفى الأطفال الجامعي قد نجحت خلال عام 2021 في افتتاح عدد من الوحدات الطبية و الصحية و التي تساهم في تقديم خدمات طبية مميزة في تخصص الأطفال وذلك من خلال وحداتها الطبية الفريدة والمتخصصة لذا تهدف المستشفي إلي المزيد من الارتقاء بمستوي خدماتها الصحية وذلك بتطبيق معايير أنظمة الجودة والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والعالمية والتحسين المستمر لأداء العمل بجميع الأقسام التابعة لها.

وفي سياق متصل كشف الدكتور عماد الدالي مدير المستشفى عن استقبال المستشفي 78060 ألف حالة خلال عام 2021, والتي تضمنت استقبال 49728 من المرضى المترددين على العيادات الخارجية، حيث تضمنت العيادة العامة 4746 حالة, وعيادة أمراض الدم 5596 حالة, وعيادة العصبية 5645 حالة, وعيادة الكلى 3824 حالة, وعيادة الصدرية 2816 حالة, وعيادة الجراحة العامة 3921 حالة, وعيادة الايكو 2711 حالة, وعيادة الدرن 210 حالة, وعيادة الغدد الصماء 1694 حالة, وعيادة الأطفال حديثي الولادة 4382 حالة, وعيادة الأطفال الأصحاء 1039 حالة, وعيادة جراحة العظام 3414 حالة, وعيادة جراحة التجميل 321 حالة, وعيادة الإرواء 2580 حالة, وعيادة الجهاز الهضمي والكبد 203 حالة, وعيادة الروماتيزم والمناعة 1252 حالة, وعيادة أمراض التغذية 1758 حالة, وعيادة اللياقة الطبية 2406 حالة, وعيادة جراحة المخ والأعصاب 257 حالة, وعيادة الوراثة 952 حالة.

وتم استقبال 10537 من مرضي الأقسام الداخلية حيث شمل قسم العزل 58 حالة, وقسم أمراض الدم 776 حالة, وقسم العناية المركزية 495 حالة, وقسم العناية المتوسطة 781 حالة, وقسم العصبية 687 حالة, وقسم الكلى 755 حالة, وقسم الصدرية 686 حالة, وقسم الجراحة العامة 2231 حالة, وقسم التغذية الوردية 167 حالة, وقسم حديثي الولادة 1450 حالة, وقسم الغدد الصماء 225 حالة, وقسم جراحة التجميل 146 حالة, وقسم الروماتيزم 342 حالة, وقسم جراحة العظام 504 حالة, وقسم الوراثة 1234 حالة.

وأيضا استقبلت المستشفى 17759 حالات الأشعة التشخيصية, حيث تم استقبال 4840 حالة من مرضي القسم الداخلي, و5740 حالة من مرضي العيادات الخارجية, و1850 حالة من القسم الخاص, و854 حالة من مرضي التأمين الصحي.