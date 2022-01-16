ثقافة السويس تناقش دور المرأة الريفية في التنمية

السويس - السيد فلاح

نظم فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والخطط التوعوية لنشر الوعي الثقافي في كل شبر في مصر، حيث نظم بيت ثقافة جنيفة محاضرة بعنوان "دور المرأة الريفية في التنمية".

حاضرها رضا علي فيصل، بمعهد جنيفة الأزهري التي أوضحت أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ولكنه عنصر حاسم في مكافحة الفقر المدقع والجوع وسوء التغذية.

جاء ذلك في إطار في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وأكدت "فيصل"، أنه في المتوسط، تشكل النساء أكثر من 40 في المائة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية، وتتراوح من 20 في المائة في أمريكا اللاتينية إلى 50 في المائة أو أكثر في أجزاء من أفريقيا وآسيا، ومع ذلك، فهم يواجهون تمييزًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بملكية الأراضي والمواشي، والمساواة في الأجور، والمشاركة في كيانات صنع القرار، والوصول إلى الموارد والائتمان والسوق لتزدهر مزارعهم.

كما أكدت أن تحسين حياة المرأة الريفية هو مفتاح مكافحة الفقر والجوع. إن منح النساء نفس الفرص التي يتمتع بها الرجال يمكن أن يرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 2.5 إلى 4 في المائة في أفقر المناطق ويمكن تخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بنسبة تتراوح بين 12 إلى 17 في المائة ويزداد الاعتراف بما للنساء والفتيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة. وتمثل النساء نبسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية، بما في ذلك العمل غير الرسمي، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في إطار أسرهن في المناطق الريفية. كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزارعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، فضلا عن إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.