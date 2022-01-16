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تلاميذ الرابع الابتدائي يؤدون امتحان العلوم باختبارات الفصل الدراسى الأول

الأحد، 16 يناير 2022 09:26 ص
تلاميذ الرابع الابتدائي يؤدون امتحان العلوم باختبارات الفصل الدراسى الأول وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي صباح اليوم امتحان مادة العلوم باختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطلاب يجيبون عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان والأسئلة هدفها قياس نواتج التعلم وتحقيق نواتج التعلم الحقيقة، كما يؤدى الطلاب امتحان مادة المهارات المهنية فى الفترة الثانية من الامتحان.
 
 
وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: انتهي منهج العلوم للرابع الابتدائي عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث ( السرعة) وما تبقي هو النشاط رقم 13 ،14 من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من 12 -14 حصة في الترم الثاني (أى شهر تقريبا)
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.
 
وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

امتحانات الصف الرابع الابتدائى

امتحان الترم الاول للرابع الابتدائى

اخبار مصر

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