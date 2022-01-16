تفريغ 1920 سيارة وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، إن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر وصول 5 سفن .

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة، وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفه سفينه ومن المنتظر دخول سفينه بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

يذكر أن محافظة بورسعيد، شهدت صباح اليوم الأحد، سقوط غزير للأمطار يصاحبه انخفاض شديد في درجات الحرارة، بالتزامن مع هبوب خفيف للرياح الباردة على كافة أنحاء المحافظة.

واستمر سقوط الأمطار الخفيفة على محافظة بورسعيد، منذ طلوع الشمس وانقطع ثم عاد مرة أخرى قبل الظهيرة بسقوط غزير للإمطار على كافة أنحاء المحافظة.