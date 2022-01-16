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"تعليم بور سعيد": امتحانات صفوف النقل تسير بشكل طبيعى فى جميع المدارس

الأحد، 16 يناير 2022 02:20 م
"تعليم بور سعيد": امتحانات صفوف النقل تسير بشكل طبيعى فى جميع المدارس وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد يتفقد الامتحانات
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن العملية الإمتحانية بالمدارس كانت تسير بهدوء تام مع تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا بين صفوف الطلاب والقائمين على ‏العملية الامتحانية، وسط حضور من الطلاب رغم صعوبة الطقس ودون رصد أى مشكلات أو صعوبات.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم الأحد، مجمع محمد السيد وحسن بدراوى التعليمى لمتابعة إنتظام امتحانات صفوف النقل ‏بالفصل الأول للعام الدراسى 2021 – 2022 برفقة عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية.‏
 
وقال الدكتور أكرم حسن، إنه تفقد لجان إمتحانات الصف الرابع الإبتدائى بالمجمع حيث يؤدى 151 طالبا وطالبة إمتحان مادة العلوم والمهارات المهنية موزعين على 4 لجان ‏لافتا إلى أنه تفقد إمتحانات الصف الثانى الثانوى العام بنفس المجمع التعليمى، حيث يؤدى 109 طالبا وطالبة إمتحان مادتى التربية الوطنية والتربية المهنية متمنيا ‏لجميع الطلاب النجاح والتفوق. ‏
 
جانب من جولة الامتحانات
جانب من جولة الامتحانات

 

جولة على الامتحانات
جولة على الامتحانات

 

دكتور أكرم حسن يتفقد إحدى المدارس
دكتور أكرم حسن يتفقد إحدى المدارس

 

متابعة الامتحانات
متابعة الامتحانات

 

وكيل الوزارة يتابع الامتحانات
وكيل الوزارة يتابع الامتحانات

 


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