"تعليم بور سعيد": امتحانات صفوف النقل تسير بشكل طبيعى فى جميع المدارس

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم الأحد، مجمع محمد السيد وحسن بدراوى التعليمى لمتابعة إنتظام امتحانات صفوف النقل ‏بالفصل الأول للعام الدراسى 2021 – 2022 برفقة عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية.‏

وقال الدكتور أكرم حسن، إنه تفقد لجان إمتحانات الصف الرابع الإبتدائى بالمجمع حيث يؤدى 151 طالبا وطالبة إمتحان مادة العلوم والمهارات المهنية موزعين على 4 لجان ‏لافتا إلى أنه تفقد إمتحانات الصف الثانى الثانوى العام بنفس المجمع التعليمى، حيث يؤدى 109 طالبا وطالبة إمتحان مادتى التربية الوطنية والتربية المهنية متمنيا ‏لجميع الطلاب النجاح والتفوق. ‏