تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ملوى بالمنيا فى 7 معلومات

المنيا -حسن عبد الغفار

تشهد قرى مركز ملوى جنوب محافظة المنيا عدد من المشروعات العملاقة ضمن مبادرة حياة كريمة ،والتى يتم تنفيذها فى 5مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة وتضم 192قرية إضافة إلى 757 قرية تابعة بتكلفة حوالى 23مليار جنيه لخدمة 3مليون مواطن.

وينشر اليوم السابع عدد المشروعات والقرى بالمركز فى 7معلومات.

1-يجرى العمل لتنفيذ 406 مشروع في 16 قطاع بقرى مركز ملوي

2- يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي " أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، ديرمواس"

3- بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

4- إنشاء مدرسة تونا الجبل للتعليم الاساسي، على مساحة 4 آلاف متر بإجمالي 22 فصل بتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه

5- إنشاء مجمع الخدمات بقرية تونا الجبل بتكلفة 13,5 مليون جنيه

6- مجمع الخدمات الزراعية بقرية ابشادات بتكلفة 5 مليون جنيه

7- إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تونا الجبل "أبوقلتة" على مساحة 14 فدان وبتكلفة تقدر بحوالي 335 مليون جنيه بطاقة تصل الي 20 الف متر مكعب يوميا ، وسيتم رفعها مستقبلا لتصل الى 30 الف متر مكعب يوميا.