تعرف على مستشفى الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة ضمن مبادرة تطوير القطاع الصحى

سوهاج محمود مقبول

القطاع الصحى من القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية حيث تشهد محافظة سوهاج في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطويرا كبيرا للمنظومة الصحية بنطاق المحافظة من خلال تطوير المستشفيات العامة من جهة وتطوير المستشفيات المركزية من جهة أخرى وصول إلى تطوير منظومة الوحدات الصحية بالقرى والنجوع.

وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج لم يقف عند هذا الحد من خلال تطوير المباني الخاصة بالمستشفيات بل إن هناك أعمال أخرى استفاد منها المواطن داخل هذا القطاع وهو الرعاية الصحية للمواطنين من خلال القوافل الطبية العلاجية المجانية التي يتم أرسالها للمواطنين بمحل سكنهم ممنحهم كافة الخدمات الصحية بالمجان وبدون مقابل.

ومن أهم تلك المبادرات التي شهدها محافظة سوهاج كانت مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض المزمنة والكشف عن السمنة والنحافة عند أطفال المدارس ومن أهم الإنجازات الحديثة بمحافظة سوهاج كان مستشفى الأطفال بتكلفة 712 مليون جنيه تعرف عليه من خلال المعلومات التالية.

1 - بقع مستشفى الأطفال " شفا الأورمان بمنطقة مدينة سوهاج الجديدة.

2 - المستشفى يخدم الأطفال بمحافظة سوهاج وبافى محافظات جنوب الصعيد

3 – المساحة الكلية المقامة عليها المستشفى بلغت 6.5 فدان تقريبا.

4 – التكلفة الإجمالية لبناء المستشفى بلغ 712 مليون جنيه تقريبا.

5 - تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى، وجاري أعمال التشطيبات النهائية.

6 - المستشفى تتكون من 7 طوابق بسعة 263 سريرا.

7 - المشروع يتم تنفيذه بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

8 - المشروع يتبع كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المصرية.



مستشفى الأرومان الاطفال بسوهاج الجديدة (1)



مستشفى الأرومان الاطفال بسوهاج الجديدة (1)