اليوم السابع
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تعرف على أعداد تلاميذ التعليم قبل الجامعى لعام 2022/2021

الأحد، 16 يناير 2022 04:00 ص
تعرف على أعداد تلاميذ التعليم قبل الجامعى لعام 2022/2021 تلاميذ ارشيف
كتب مدحت عادل

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أعلنت النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2020/2021 "، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من أهم المؤشرات بالنسبة لمرحلة ما قبل الإبتدائي والتي كانت وفقا لما يلي :
 
هناك 1,4 مليون تلميذ بنسبة 5,3% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,3 مليون تلميذاً بنسبة 5,2% من إجمالي مراحل التعليم العام. 
 
132.7 الف تلميذاً بنسبة 7,0 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021. 
 
63,8 الف مدرس (منهم 59,5 الف مدرس بنسبة 5,9%
من إجمالي مراحل التعليم العام. 
 
4,3 الف مدرس بنسبة  2,7%  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)  عام 2020/2021 .
 
12,7 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,5 الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2020/2021.
 
المرحلة الابتدائية بها 14,4 مليون تلميذ بنسبة 54,7 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021(منهم 13,4 مليون تلميذ بنسبة 54,8% من إجمالي مراحل التعليم العام. 
 
1,0 مليون  تلميذ بنسبة  53,8 %  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري. 
 
514,5 الف مدرس (منهم 442.3 الف مدرس بنسبة 43,5% من إجمالي مراحل التعليم العام. 
 
72,2 الف مدرس بنسبة 45,5 %  من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2020/2021. 
 
19,3 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.6 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام  2020/2021. 
 
0,2 % نسبة التسرب فى المرحلة   الابتدائية عام 2019/2020 مقابل 0,3% عام 2018/2019. 
 
99,9 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2020/2021.
 
التعليم الثانوي يشمل 2,3 مليون تلميذ بنسبة 8,6% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,9 مليون تلميذ بنسبة 7,9 % بالتربية والتعليم ، 336.4 الف تلميذ بنسبة 17,7 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021. 
 
141,7 الف مدرس ( منهم 102,9 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,1 % من إجمالي المراحل التعليمية. 
 
38.8 الف مدرس ازهري بنسبة  24,4% من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر ) عام 2020/2021.
 
4,1 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.3 الف معهداً بالتعليم الأزهري  عام 2020/2021.
 
التعليم الفني يشمل 2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 999,2 الف تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي. 
 
885,6 الف تلميذ بنسبة 41,5% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 247,7 الف تلميذ بنسبة 11,6 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى  عام 2020/2021. 
 
140,7 الف مدرس (منهم 89,3 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 63,4%، 39,3 الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 27,9%، 12,1 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,6%) من إجمالي مدرسين التعليم الفنى 2020/2021. 
 
2,7 الف مدرسة (منهم 1,4 الف مدرسة بالتعليم الصناعي، 1010 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي). 
 
269 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2020/2021.
 
815,4 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,1 %، 70,2 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,9 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2020/2021 .
 
 

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