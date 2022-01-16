تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 16-1-2022 فى السعودية

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية الأحد 16-1-2022، أمام الريال السعودى وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.28 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.70 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.28 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.13 ريال سعودى.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.99 ريال سعودى.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.70 ريال سعودى.

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودى.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودى.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودى.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودى.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.43 ريال سعودى.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.47 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24 بنحو 219.47 ريال



سعر الذهب عيار 22 بنحو 201.18 ريال



سعر الذهب عيار 21 بنحو 192.04 ريال



سعر الذهب عيار 18 بنحو 164.61 ريال



سعر الذهب عيار 14 بنحو 128.02 ريال