تشيلى تخلى الشواطئ والجزر بعد انفجار بركانى عنيف فى تونجا.. فيديو

فاطمة شوقى

أمرت تشيلي بإخلاء معظم شواطئها قبل احتمال وصول تسونامي بعد ثوران بركان في جزيرة تونجا في جنوب شرق المحيط الهادئ، باستثناء منطقتين جنوبيتين ، سيتعين إخلاء 4000 كيلومتر من الساحل التشيلي.

وتلقى سكان هذه المناطق رسالة نصية تسأل "اترك منطقة الشاطئ ، بسبب تسونامي طفيف." يتم استثناء المناطق الجنوبيةفقط ، ومنذ الصباح ، سجلت البلاد تباينًا في ارتفاع الأمواج بين 30 سم ومتر واحد.

على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب سانتياجو ، يتم مراقبة انحسار البحر ، وكشف عدة أمتار من الرمال التي تظل عادة تحت مياه البحر.

وحذرت السلطات التشيلية السكان من احتمال حدوث تسونامي في جزيرة إيستر وأرخبيل خوان فرنانديز ، الواقعين على بعد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر غرب تشيلي. أكثر المناطق أهمية هي مناطق كوكيمبو (وسط-شمال) ولوس ريوس ولوس لاجوس (جنوب) ، وهما الوحيدتان في حالة "تنبيه تسونامي" ، نظرًا لأن سجلات التموج تجاوزت مترًا واحدًا في الارتفاعن حسبما أشار مكتب الطوارئ الوطني (Onemi).

وأوضحت السلطات أنهم قاموا بتنشيط البروتوكولات المعتادة في تشيلى بعد الزلزال الذي قد يتسبب في حدوث تسونامي.

على الرغم من ثوران البركان تحت الماء في تونجا ، فإن سلوك الأمواج والمد والجزر "غير طبيعي". وأوضح الأدميرال ليوناردو شافيز في مؤتمر صحفي: "إنه شيء لم يحدث لنا أبدًا ، يجعلنا نتخذ الاحتياطات بسرعة حتى نتمكن من تنبيه الناس".