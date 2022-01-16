اليوم السابع
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تداول 276 طن بضائع و304 شاحنات و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 16 يناير 2022 10:48 ص
تداول 276 طن بضائع و304 شاحنات و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 276 طن بضائع عامة ومتنوعة و304 شاحنة و 31 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 177 شاحنة و10 ملاكي و تصدير 37765 طن فوسفات، وحركة الواردات 276 طن بضائع عامة و127 شاحنة و 21 ملاكي 13 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 99 شاحنة 19 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة 3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 96 شاحنة 7 ملاكي والسفينة TENGDA بحمولة 37765 طن فوسفات متجهة الي اندونسيا ، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء حيث تم استقبال 28 شاحنة بحمولة 276 طن و 2 ملاكي.

 


ميناء سفاجا

ميناء نويبع

حركة السفن

الموانئ

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