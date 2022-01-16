اليوم السابع
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تحرير 2310 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الأحد، 16 يناير 2022 11:24 ص
تحرير 2310 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة تركيب الملصق الالكتروني-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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حررت الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية 2310 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وقامت برفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم ضبط 2564 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
 
ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
 
-وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
 
- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".
 
يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
 
- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.
 
ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
 
- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
 
 

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