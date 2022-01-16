تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم تحديث البيانات

كتبت أمنية الموجى

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 6 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في قضية الاستيلاء على بطاقات الدفع الألكتروني، وذلك بعد استجوابهم عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيام عدد من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية، من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الإدعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة- وتمكنهم من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى ، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية.. واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته، والتي ضمت هاتفا محمولا)، بفحصه تبين أنه يحتوى على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة السكنية المشار إليها وأمكن ضبط (عدد 6 أشخاص وبحوزتهم (عدد 21 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين أنها تحتوى على أدلة تُشير إلى ممارستهم ذلك النشاط الإجرامى.بمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.