تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن في الغربية للأربعاء المقبل

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها اليوم وتم إثبات حضور المتهمين، في حين طلب دفاعهم التأجيل لعدم حضور المحامي الأصلي لأحد المتهمين وعدم حضور أحد الضباط الذي أجرى التحريات، وأمهل القاضي الدفاع فرصة حتى الأربعاء لحين حضور المحامي أو انتداب محامي آخر.

وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين الستة تهمة قتل مواطن بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة بالقرية وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية، وتم تأجيل المحاكمة عدة مرات، وفي جلسة اليوم أمهلت الدفاع مهلة أخيرة وأجلتها ليوم الأربعاء القادم لسماع مرافعة دفاع المتهمين .

تلقي مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من صابر مصطفى رمضان "مزارع" بقرية كفر مسعود باختفاء شقيقه إبراهيم الموظف بإحدى شركات البنك الزراعي والمقيم بنفس القرية ويبلغ من العمر 38 عام في ظروف غامضة.