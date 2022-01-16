بولندا: القبض على متهمين فى الاتجار بالمهاجرين على حدود البلاد

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تمكن حرس الحدود البولندي من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين في الاتجار بالمهاجرين من الحدود البولندية - البيلاروسية باتجاه أوروبا الغربية.



وقالت متحدثة باسم حرس الحدود، آنا ميشالسكا - حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد إن الأشخاص الذين يعبرون الحدود لا يرغبون في معظم الأحوال في البقاء في بولندا، وأن 90 بالمائة منهم يريدون الذهاب إلى دول أخرى غالبًا دول أوروبا الغربية.



أما متحدث باسم مكتب الإدعاء العام، أرتور زيكولا، فقال إن "الأشخاص الذين يؤدون مهمة صرافي الأموال في المجموعة وزعوا مبلغ كبير من المال بلغ 8 ملايين و700 ألف يورو على النشاط الإجرامي للمجموعة، بينما حصل مهربو المهاجرين على 4 ملايين و300 ألف يورو".



كما كشفت الشرطة عن 455 حسابًا على مواقع التواصل الإجتماعي يشجع على الهجرة من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي.