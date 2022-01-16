بعد واقعة ابنة الحضري.. إصابة شاب اعتدى عليه حارس عقار بسبب ركن سيارة بالدقي

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على حارس عقار، لاتهامه بالاعتداء على شاب وإصابته بجرح في رأسه، بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام العقار الذي يتولى المتهم حراسته بالدقي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد إصابة شاب بجرح بالرأس، ونقله إلى المستشفى نتيجة الاعتداء عليه من جانب حارس عقار.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه يحمل جنسية دولة عربية، خلال ركن سيارته أمام عقار يقيم به صديقه، حيث توجه إليه لزيارته، نشبت بينه وبين حارس العقار مشادة كلامية بسبب الخلاف على ركن السيارة أمام العقار، مما دفع الحارس للتشاجر معه والاعتداء عليه وإصابته بجرح برأسه. تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.