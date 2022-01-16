بعد إحالته للمفتي.. كيف نفذ قاتل طالب الرحاب جريمته "سعاد حسنى السبب"

كتب أحمد حسني

بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة المتهم الرئيسي بقتل طالب الرحاب، ووالد خطيبته حبيبة، لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وتحديد شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهمين جميعاً، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف نفذ المتهم جريمته طبقاً لنصوص التحقيقات.

واعترف المتهمون خلال نص تحقيقات النيابة فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميا " بمقتل طالب الرحاب"، بوقائع الجريمة كاملة، ولحظات قتل الطالب بسام أسامة.

وأكد المتهم الرئيسى "أشرف حامد"، أنه فكر فى قتل خطيب ابنته لمدة 3 أشهر كاملة، بعد توجيه الطالب بسام أسامة السباب والشتائم لابنته وزوجته، وتهديده بفضح أمره بعد علمه بتزوير شهادات وفاة وبطاقة رقم قومى، لهروبه من أحكام قضائية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات " أنا فضلت أخطط أنى أزاى أتخلص من بسام فى شقة أجرتها بمدينة الرحاب، وأخدت الفكرة دى من فيلم مصرى بتاع سعاد حسنى وأحمد مظهر أسمه "الجريمة الضاحكة"، ومنه برضوا أنى أجر الشقة عشان أحط العفش الزيادة اللى عندى فى الشقة دى، وفعلا أجرت الشقة بالرحاب وأجرتها لواحد صاحبى اسمه " مصطفى" بمبلغ 4500 جنيه فى الشهر لمدة سنتين، وعملنا عقد وكل ده وأنا فى دماغى أنى هقتل بسام".

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.