بدء اجتماع المجموعة الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل، اجتماع المجموعة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.
بدء اجتماع المجموعة الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراءالأحد، 16 يناير 2022 04:32 م
مصطفى مدبولى - أرشيفية
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