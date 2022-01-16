اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء اجتماع المجموعة الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء

الأحد، 16 يناير 2022 04:32 م
بدء اجتماع المجموعة الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى - أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ منذ قليل، اجتماع المجموعة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.
 
 

المجموعة الطبية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة