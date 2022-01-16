بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا الفيضانات فى البرازيل

فاطمة شوقى

صلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، من أجل ضحايا الفيضانات الأخيرة في عدة ولايات برازيلية، والتي تسببت في أضرار كبيرة وضحايا، بعد صلاة الملائكة في ساحة القديس بطرس.

وقال البابا بعد صلاة الأحد المطل على ساحة القديس بطرس "أعبر عن قربي من الأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من البرازيل في الأسابيع الأخيرة".

وأشارت صحيفة "بولسو" البرازيلية إلى أن بابا الفاتيكان "خاصة للضحايا وعائلاتهم ولكل من فقدوا منازلهم"، وطلب من "الله أن يدعم جهود أولئك الذين يقدمون المساعدة".

تسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة ووقع العشرات من الضحايا في البرازيل ، وخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية. بعد أن ضرب باهيا بشدة ، مع ما لا يقل عن 25 حالة وفاة مؤكدة ، وضربت الأمطار الغزيرة أيضًا ولايتي ميناس جيرايس وإسبيريتو سانتو ، حيث كان هناك ضحايا ومئات النازحين.