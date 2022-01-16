انهيار والد شاب قتله صديقه فى الشرقية خلال محاكمة الجانى: كانوا أصحاب..فيديو

الشرقية – فتحية الديب

التقى "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر من داخل محكمة جنايات الزقازيق، مع والد الشاب الضحية إبراهيم سائق توك توك بالحسينية، والذي تخلص منه صديقه بمعاونة آخرين لسرقة 4 آلاف جنيه منه، وعبر عن سعادته الكبيرة وفرحته بالقضاء المصرى الذي أعاد حق إبنه، وحكم بالإعدام على المتهمين والمؤبد لمتهم ثالث اشترى منهم التوك توك بعد الجريمة.

وقال والد الضحية إبراهيم، أنه أصر على الحضور فى جلسة الحكم النهائي لكي يفرح بالقرار فى حق المتهمين، مشدداً على أنه أخيراً سيقوم بتلقى العزاء فى نجله بعد هذا الحكم الذي أثلج صدره، وجعله يصرخ فرحاً فى قلب المحكمة بعد الحكم والقرار العادل، موجهاً الشكر للقضاء المصرى العادل على ذلك الحكم فى حق الشباب القتلة.

وأضاف والد الضحية الذي عاد إليه حقه بإقرار المحكمة بإعدام المتهمين والمؤبد لثالث، قائلاً:- "كانوا أصحاب وأنهى حياته عشان 4 آلاف جنيه، وانا نفسي اشوفهم متعلقين عشان عملوا رجالة على ابنى الغلبان، سيد خنقه والتانى ضربه بالطوبة منهم لله ضيعوا ابنى، وبعد الحكم نفسي اتفتحت شوية والنهاردة هروح لابنى قبره وأقوله ألف مبروك دمك وحقك بيرجع".

صدقت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها منذ قليل، على قرار فضيلة المفتى، بمعاقبة المتهمين الأول والثانى، بالإعدام شنقا، كما قررت معاقبة المتهم الثالث بالسجن بالمؤبد، حيث صدر القرار برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمود معوض، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

وقالت المحكمة فى نص الحكم:- "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب. وان القصاص معناه المماثلة وبفضله تتحقق فى الحياة العمل السليم، وبعد ثبوت القضية بحق المتهمين الاول والثاى من اعترافاتهم التفصيلية، واكدت تقرير الصفة الشرعية، وصور كل منهما كيفية ارتكاب الجريمة، وصمما على هذا الاعتراف فى تجديد حبسهما فى جلسات 14/2 و28/2 و14/3 لسنة 2021، كما اقر المتهم الثالث بشراء التوكتوك والمعاينة لمكان الواقعة، وضبط الدراجة النارية بارشاد المتهم الثالث الذي اشتراها بثمن بخس وهو يعلم انه متحصل عليها من جناية قتل عمد وما ثبت من تقارير المعامل الطبية ان البصمة الوراثية للحمض النووي من بصمة المجنى عليه، ونظرا للضائقة المالية للمتهمان الاول والثانى وضيق ذات اليد يكون ثبت يقينا للمحكمة واطمان ضميرها بارتكاب المتهمين للواقعة، لذلك حكمت المحكمة بعد الاطلاع على المواد القانونية وباجماع الاراء اولا بمعاقبة حمادة سعد ابراهيم والسيد محمد السيد بالاعدام شنقا عما اسند اليهم، ثانيا معاقبة صبحى عبد السلام عبد الفتاح بالسجن المؤبد عما اسند اليه".

وتعود أحداث القضية رقم 13346 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الحسينية، ليوم 23 يناير الماضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "إبراهيم ال ع ا" سائق توك توك، من ناحية "الشادر" بدائرة مركز الحسينية، مقتولًا بالقرب من مفارق "الخمسات" بقرية "بحر البقر" بدائرة المركز،وتبين العثور على الجثة بها كدمات وجروح في الوجه والرأس، وأن الجناة سرقوا مركبة المجني عليه ولاذوا بالفرار، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسيينية، برئاسة العميد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، قيام كل من " حمادة س ع " 22 عاما تاجر ملابس مقيم القنطرة، و" السيد م أ " 33 عاما عامل فى مزرعة سمك مقيم بورسعيد، و" صبحى ع ع" 39 عاما تاجر طيور مقيم أبوكبير، بارتكاب الواقعة، واتفاق المتهمين الأول والثانى على سرقة إحدى الدراجات " توك توك" وقتل قائدها و بيعها واقتسام حصيلتها لمرورهما بضاقة مالية، فأوقع اختيارهما على المجنى عليه، كونه صديق للمتهم الأول ويسهل استدراجه نفاذا لتلك الجريمة، ويوم الواقعة هاتف المتهم الأول المجنى عليه طالبا منه إيصاله لمكان ما واستقلا التوك توك معه، وتقابل فى الطريق مع المتهم الثانى وقاما سويا بالتعدى على المجنى عليه، بحجر وزجاجة ثم وصولا لبركة مياه راكدة أغرقا رأسه با للتحقق من إزهاق روحه وما أن تأكدا من ذلك سرقا هاتفه و التوك توك قيادته وفرا هاربين وباعا للمتهم الثالث التوك توك، مقابل 4000 جنيه حال علم الأخير بكونه من متحصلات السرقة، وتم القبض على المتهمين بحوزتهم هاتف المجنى عليه وتم ضبط التوك توك بارشدهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، قررت نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.