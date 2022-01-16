انهيار أسرة طبيب الخير المتنبئ بوفاته فى كفر الشيخ: بيعمل كل حاجة عشان ربنا..فيديو

كفر الشيخ محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثًا مباشرا من عزاء طبيب الخير الذي تنبأ بوفاته في كفر الشيخ، وتمت إقامة واجب العزاء من قبل أسرته.

قال والد الطبيب وائل عرفة، إن ابنه هو النور الذي كان يرى به الحياة، وكان حافظا القرآن وقام بتسجيله 5 مرات بصوته، فهو خريج طب الأزهر، وكان يقرأ القرآن، وهو الوحيد من أشقائه الذي دخل الأزهر وكان الأول في مدرسته.

وأوضح والد الطبيب، أنه حصل علي 99% وأوصاه دائما أن لا يترك القرآن ويستوصي بالغلابة خيرًا، ومن يذهب للعيادة وليس معه مصاريف الكشف يؤدي الكشف مجانا.

واشار والد الطبيب، إلي أن عددا من الحالات تطلب الكشف والعلاج وأيضًا العمليات مجانًا، ووهب فلوسه لله وساعد في زواج العديد من غير القادرات وكان بارًا للجميع وليس لوالده فقط.

وقال الدكتور أحمد خليل، صديق الطبيب المتوفي، إن جنازة وائل اهتز لها العالم وجميع الأطباء في كفر الشيخ موجودين ويحضر العزاء العديد من الأطباء بالمستشفي التي يعمل بها الراحل، لافتًا أنه كان يجري الكشف مجانا لغير القادرين.