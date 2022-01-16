اندلاع حريق بمنطقة السيدة زينب.. والإطفاء تنتقل لمكان الحادث

اندلع منذ قليل حريق بمنطقة السيدة زينب، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا باندلاع النيران بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، والمباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق، ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى: