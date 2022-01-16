انتظام امتحانات الصف الثانى الإعدادى والثانى الثانوى الفنى في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021 / 2022 بمدارس المحافظة للصف الثانى الإعدادى والصفوف الثانية بالتعليم الثانوى الفنى ( التجارى – الصناعى – الزراعى – الفندقى)، والبالغ عددهم 200 ألف و253 طالبا وطالبة، أمام 10010 لجنة امتحانية بـ 1192 مدرسة، متمنياً لجميع الطلاب التفوق والنجاح.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحى ورؤساء المراكز والمدن، لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر مشدداً على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة وكذلك التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الإمتحانية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الصف الثانى الإعدادى لهذا العام يبلغ 138726 طالب وطالبة أمام 6936 لجنة امتحانيه، وعدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الصف الثانى الثانوى التجارى يبلغ 27528 طالب وطالبة أمام 1376 لجنة امتحانيه، وعدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الصف الثانى الثانوى الفندقى يبلغ 71 طالب وطالبة أمام 3 لجان امتحانيه، وعدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الصف الثانى الثانوى الصناعى يبلغ 24150 طالب وطالبة أمام 1207 لجنة امتحانيه، وعدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الصف الثانى الثانوى الزراعى يبلغ 9778 طالب وطالبة أمام 488 لجنة امتحانيه، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى جاهزية اللجان الإمتحانية لإستقبال طلاب الصف الثانى الإعدادى والصفوف الثانية بالتعليم الثانوى الفنى لأداء الإمتحان وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان من تهوية وإضاءة جيدة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية فى كل مدرسة بها لجان امتحانيه لمواجهة حالات الطوارئ.