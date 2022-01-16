اليوم السابع: التنمية فى كل شبر على أرض الفيروز

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من الملفات والتقارير المهمة، منها ملف خاص عن التنمية في سيناء بعنوان "التنمية فى كل شبر على أرض الفيروز"، إضافة إلى توجيهات الرئيس عيد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة، وتقرير عن إضافة 100 خدمة طبية جديدة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل..



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