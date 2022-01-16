اليوسفي فاكهة الشتاء المميزة تحميك من البرد وترطب جلدك

نهير عبد النبى

يحتوى اليوسفى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما أنه يعمل على تقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine يحتوى اليوسفى على الكربوهيدرات، الألياف، البروتين، الدهون، فيتامين ج، فيتامين أ، البوتاسيوم"، ومن فوائده على صحة الجسم:

1- يحمى المفاصل

يحتوى اليوسفى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحماية المفاصل من الالتهابات.

2- تقوية المناعة

قد يساعد فيتامين ج الموجود في اليوسفي في حماية جهاز المناعة من الفيروسات والبكتيريا من خلال العمل على الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحمي جسمك.

وتظهر الأبحاث أن الفيتامين يؤثر على نمو الخلايا التائية ووظائفها ويمنع المسارات التي تؤدي إلى موتها.

يعزز فيتامين سي الخلايا المناعية التي تبتلع البكتيريا والمركبات الضارة الأخرى - ويقضي على الميكروبات، مما يقوي أيضًا الاستجابة المناعية.

3: قد يدعم صحة الدماغ

مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفي، مثل فيتامين سي ونوبليتين، قد تحمي من اضطرابات الدماغ المزمنة مثل الفصام ومرض الزهايمر ومرض باركنسون

4: يمكن أن يساعد في تحسين مظهر الجلد

قد تؤدي إضافة اليوسفي إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز صحة الجلد بسبب تأثير فيتامين سي على إنتاج الكولاجين.

فمع تقدمك في العمر، تقل كمية الكولاجين في جسمك. ومع ذلك، فإن فيتامين سي يعزز تكوين الكولاجين، مما يحسن التئام الجروح ويقلل من علامات الشيخوخة ، مثل التجاعيد.

5:فقدان الوزن

قد يساعدك تناول اليوسفي على زيادة تناول الألياف، ما قد يعزز فقدان الوزن ويساعد على منع استعادة الوزن.

6:يدعم صحة القلب

مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفي، مثل فيتامينC ، واليوسفيتين، والنوبليتين ، قد تعزز صحة القلب، حيث تشير الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان إلى أن فيتامين ج قد يقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتراكم الصفائح الدموية، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول الضار.