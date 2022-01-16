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المنفى يبحث مع محافظ المصرف المركزى الليبى مستجدات توحيد السلطة النقدية

الأحد، 16 يناير 2022 07:36 م
المنفى يبحث مع محافظ المصرف المركزى الليبى مستجدات توحيد السلطة النقدية رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي
كتب أحمد جمعة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، اليوم الأحد بديوان المجلس الرئاسي، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وذلك لبحث آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية في ليبيا.

 وأكدت وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء يأتي تأكيداً على دور المجلس الرئاسي في متابعة توحيد المؤسسات في الدولة، حيث شدد المنفي على أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.

 من جهته، أطلع محافظ ليبيا المركزي، رئيس المجلس الرئاسي  على خطة توحيد المصرف المركزي، والإجراءات والإطار الزمني اللازمين لذلك.


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