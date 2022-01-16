المرور تعيد فتح شارع البحر الأعظم بعد الانتهاء من تركيب ممر معدنى

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت إدارة مرور الجيزة، فتح شارع البحر الأعظم أسفل الطريق الدائرى، بعد الانتهاء من تركيب الممر المعدنى الخاص بتوسعة الطريق الدائرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات .

وكانت إدارة مرور الجيزة أغلقت شارع البحر الأعظم لتركيب كمر معدنى فى إطار أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأتوستراد وحتى أعلى طريق المريوطية.

ونفذت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أعمال تركيب الكمر المعدنى بجسم الطريق الدائرى أعلى شارع البحر الأعظم ، مما استلزم غلق جزئى بشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى بالإتجاهين وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال ( ونش عملاق ) لمدة يومين واكنت الأعمال من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور حيث سيتم ترك حارتين مروريتين بكل إتجاه لسير المركبات.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلى هيئة الطرق والكبارى بوضع وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين بمسار الأعمال.