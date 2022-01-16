اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 07:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على متهم بالاستيلاء على 56مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالغربية

الأحد، 16 يناير 2022 05:55 م
القبض على متهم بالاستيلاء على 56مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالغربية أموال- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لاستيلائه على أكثر من 56 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم، فى مجال تجارة الأدوية البيطرية نظير أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال وتوقف عن سداد أصول المبالغ أو أرباحها بالمخالفة للقانون، حيث  أمكن الإستدلال على عدد (5) من المجنى عليهم بمحافظة الغربية ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من المذكور وإستيلائه على مبالغ مالية منهم تجاوزت (56,680,000 – ستة وخمسون مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه) بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


النصب

عقوبة النصب

الغربية

النصب على المواطنين

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة