القبض على متهم بالاستيلاء على 56مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالغربية

كتب سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لاستيلائه على أكثر من 56 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم، فى مجال تجارة الأدوية البيطرية نظير أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال وتوقف عن سداد أصول المبالغ أو أرباحها بالمخالفة للقانون، حيث أمكن الإستدلال على عدد (5) من المجنى عليهم بمحافظة الغربية ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من المذكور وإستيلائه على مبالغ مالية منهم تجاوزت (56,680,000 – ستة وخمسون مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه) بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.