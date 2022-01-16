اليوم السابع
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الغرفة الهندسية تبحث مع "الضرائب" منظومة الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة

الأحد، 16 يناير 2022 01:00 ص
الغرفة الهندسية تبحث مع "الضرائب" منظومة الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة محمد المهندس
كتب إسلام سعيد

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أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عقد لقاء مع مسؤولين بمصلحة الضرائب المصرية يوم 26 يناير الجاري، وذلك لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية وملفات أخري تتعليق بالمعاملة الضريبية، إضافة إلى عرض كل العوائق التي تواجه المصانع الهندسية على مسئولي المصلحة تمهيداً لحلها.
 
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك قناة اتصال بين الغرفة الهندسية ومصلحة الضرائب لشرح ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) وشرح كيفية حسابها وتسجيلها وتوريدها عبر البوابة الإلكترونية .
 
وفي وقت سابق، أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن مصانع الأجهزة المنزلية لا تزال تحاول مواجهة مشكلة مراكز الصيانة الوهمية، وجرى مؤخراً مناقشة الأزمة مع جهاز حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية للتوصل إلى أفضل طريقة للتعامل مع الأزمة على أن يجرى حصر للمراكز الوهمية وتقديمها إلى الجهات المختصة.
 
وأشار في تصريحات خاصة، أنه تم فتح قنوات اتصال مباشرة ومستمرة مع الرقابة الصناعية وحماية المستهلك للتخلص من أزمة المراكز الوهمية، على أن يجرى تقديم ملف كامل لوزيرة الصناعة والتجارة بما تم التوصل إليه.
 
وخاطبت مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، الغرفة الهندسية، لموافاة المصلحة بالقنوات الفضائية التي تعرض إعلانات مراكز الصيانة الوهمية لماركات الأجهزة المنزلية والكهربائية.
 
 

محمد المهندس

الغرفة الهندسية

مصلحة الضرائب

الغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات

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