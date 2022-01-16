اليوم السابع
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الأحد، 16 يناير 2022 11:37 م
أكرم القصاص
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العراق: إصابة شخصين فى تفجيرين بمنطقة الكرادة ببغداد

الأحد، 16 يناير 2022 11:10 م
العراق: إصابة شخصين فى تفجيرين بمنطقة الكرادة ببغداد الامن العراقى
ا ش ا

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أعلن قائد عمليات العاصمة العراقية بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الأحد، إصابة شخصين في تفجيرين بمنطقة الكرادة.
 
وقال قائد عمليات بغداد -في تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية- إن تفجيرين استهدفا مصرفين في منطقة الكرادة، موضحًا أن الانفجار الأول استهدف مصرف جيهان قرب المسرح الوطني مقابل مستشفى الحسين العسكري، بينما استهدف الانفجار الثاني مصرف كردستان قرب ساحة الواثق.
 
وأضاف أن خبراء الأدلة الجنائية موجودون في مكاني الحادثين، حيث يُعتقد أن الانفجار الأول كان بواسطة عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية، وأسفر عن إصابة شخصين؛ أحدهما حارس في المصرف، والآخر من الأشخاص المارة، مبينًا أن إصابتهما خفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

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بغداد

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