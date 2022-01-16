الصومال والأمم المتحدة يبحثان التنمية الاقتصادية وتكلفة العملية الانتخابية فى البلاد

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بحث وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي اليوم الأحد مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، التنمية الاقتصادية وتكلفة العملية الانتخابية في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الوزير بيلي اجتمع اليوم في العاصمة مقديشيو مع الممثل الأممي جيمس سوان، وبحثا معا عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، والإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تكلفة العملية الانتخابية في البلاد.



وشكر الوزير بيلي الممثل الخاص للأمين العام على دوره في العملية الانتخابية الصومالية.



يأتي ذلك غداة إعلان لجنة الانتخابات الفيدرالية انتخاب موسى غيلي يوسف رئيسا جديدا لها خلفا للرئيس السابق محمد حسن عيرو.



وكان قادة المجلس الاستشاري الصومالي قد اتفقوا مؤخرا على تسريع العملية الانتخابية النيابية لتنتهي في 25 فبراير المقبل.