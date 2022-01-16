الصومال تستأنف الانتخابات النيابية بمجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تستأنف الصومال اليوم، الانتخابات النيابية بمجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أعلنت لجنتا كل من ولاية غلمدغ، وهير شبيلي عن قائمة المرشحين للمقاعد النيابية بمجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي، وفقا لمخرجات المجلس الاستشاري الوطني.

وأعلنت لجنة ولاية غلمدغ الانتخابية، عن تقديم قائمة 21 عضوا يترشحون لعضوية مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي لدى الدائر الانتخابية في كل من مدينتي ” طوسمريب” و” غالكعيو” بالولاية.

كما أصدرت لجنة انتخابات هير شبيلي قائمة تضم 11 عضوا يترشحون بدورهم لعضوية مجلس الشعب لدى مدينة ” جوهر” عاصمة الولاية.

ومن المقرر، أن تتواصل انتخابات أعضاء مجلس الشعب في الولايات الأعضاء الأخرى في الدولة الفيدرالية.

وكان قادة المجلس الاستشاري قد اتفقوا مؤخرا، على تسريع العملية الانتخابية النيابية لتنتهي في الـ25 من شهر فبراير القادم.

يذكر أن لجنة الانتخابات الفيدرالية، انتخبت أمس السبت، موسى غيلي يوسف رئيسا جديدا لها خلفا للرئيس السابق محمد حسن عيرو.