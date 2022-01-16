الصرف الصحى بالإسكندرية يشارك فى حملة توعية بمبادرة حياه كريمة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت قرى بهيج بمدينة برج العرب في الإسكندرية، عدداً من الأنشطة التوعوية والمجتمعية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذ العديد من الأنشطة، تنوعت ما بين: "ندوات توعوية لطلاب المدارس ومركز الشباب"، وذلك للتوعية بأهمية مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القري.، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها.

وشملت الأنشطة أيضاً، استطلاعات لرأي المواطنين حول خدمات الصرف الصحي، وتأثير المشروعات القومية علي حياة المواطن بالريف المصري، وعمل مسوحات مجتمعية تهدف إلي تعزيز دور الشركة المجتمعي بقرى حياة كريمة.

وأوضح محمود عودة مدير عام الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية بشركة صرف صحي الإسكندرية، أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الوحدة المحلية والمجتمع المدنى بقرية بهيج لتفعيل الدور الخدمى والمجتمعي وحملات توعوية وأنشطة شملت مدرسة الشهيد عوض مبارك، ومدرسة الشهيد خالد عبد ربه ، وتم زيارة الوحدة المحلية ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية بهيج.

وتطرقت الأنشطة التوعوية إلى استطلاع لرأي المواطنين بالنجوع التابعة لقرية بهيج في ضوء تعزيز الأنشطة المجتمعية بقرى حياة كريمة.

وتم المرور علي موقع مشروعات الصرف الصحي المختلفة الجاري العملي عليها.

وضمت اللجنة منسقي الخدمات والمشاركة المجتمعية والعلاقات العامة والخط الساخن وخدمة العملاء والإعلام.

جدير بالذكر، أن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف تطوير عدد (50) قرية ونجع تابعين لقري برج العرب القديمة وقرية بهيج وقرية أبو صير وقرية الغربانيات بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه لتنفيذ عدد 10 محطات رفع ومحطتي معالجة.

وهي من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حالياً علي مستوي الدولة، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.