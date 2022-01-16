اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تعلن استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة الدولي

الأحد، 16 يناير 2022 10:11 ص
الصحة تعلن استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة الدولي وصول جرعات لقاح فايزر
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 3  ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة " فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي"، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي.
 
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.
 
وأشار "عبدالغفار" إلى أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفاعلية اللقاحات قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
 
وأكد "عبد الغفار" أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا) وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
 
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
2e96648c-b84b-4184-bc62-b228ec95c71f
 
6c4f88b4-e44b-49a4-b11b-a9fe6326fb80
 
75fb595d-dec6-4942-9ae6-312aab235c24
 
c4505b0a-0827-4a5a-b856-85ad0444caec
 
 
 

الصحة

فايزر

لقاح فايزر

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة