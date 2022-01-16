اليوم السابع
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الصحة: الحصول على عينة طبية من الثدى للكشف المبكر عن السرطان لا يسبب المرض

الأحد، 16 يناير 2022 04:00 م
الصحة: الحصول على عينة طبية من الثدى للكشف المبكر عن السرطان لا يسبب المرض عينة طبية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحصول علي العينة الطبية من منطقة الثدى للكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان لا يسبب الإصابة بالمرض.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، أن الاكتشاف للسرطان خاصة سرطان الثدى يزيد من نسبة الشفاء.
 
وتابعت وزارة الصحة، مواعيد الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً. 
 
يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدي
 
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الصحة

سرطان الثدى

الكشف المبكر عن سرطان الثدى

عينة طبية

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